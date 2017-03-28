Объем IPO в Британии на фоне Brexit сократился до пятилетнего минимума

С начала 2017 года компании в Великобритании на фоне подготовки страны к выходу из ЕС привлекли в ходе IPO $1,53 млрд, что на 28% меньше, чем годом ранее, сообщает Reuters со ссылкой на собственные данные. Это стало минимальным объемом с 2012 года.

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Reuters отмечает, что ситуация в Британии резко контрастирует с ситуацией в остальном мире, где доходы от IPO увеличились более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составили $29,4 млрд, учитывая IPO Snap — владельца приложения для обмена мгновенными сообщениями, объем которого составил $3,4 млрд.

Данные Thomson Reuters указывают, что объем привлеченных средств в 2016 году в мире упал на четверть, что связано с геополитическими шоками и рядом неудавшихся IPO, передает RNS.

С начала года восемь британских компаний стали публичными, что оказалось самым медленным стартом с 2013 года. С июня 2016 года, когда Британия проголосовала за выход из Евросоюза, объем IPO снизился на 54%, а количество сделок упало на 30%.