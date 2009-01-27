ФГИ утвердил список приватизируемых в 2009 г. предприятий

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виктор Петров своим указом утвердил ежемесячный план-график компаний, которые планируется выставить на продажу в 2009 году. Среди них нет «Одесского припортового завода» и харьковского «Турбоатома».

Текст соответствующего указа №101 от 26 января опубликован на официальном сайте ФГИУ.

В частности, в указе отмечается, что передача утвержденных актов оценок пакетов акций предприятий должна быть обеспечена не позднее двух недель до даты объявления конкурсов.

Кроме того, должен проводиться ежеквартальный мониторинг продажи пакетов акций.

В соответствии с проектом государственного бюджета Украины на 2009 год, поступления от приватизации должны составить 8,6 млрд. грн.

В плане продажи Фондом акций на январь - продажа 36,5% акций ЗАО «Луганскнафтопродукт». В феврале – 73,37% ЗАО «Макеевский коксохимический завод», в марте – 91,59% АО «Свема».

Больше всего предприятий будет продано в апреле - 45. В мае будут выставлены на открытый конкурс 95% акций «Хмельницкого авиапредприятия «Подилля-Авиа» и 90,8% акций ОАО «Азовкабель».

В июне на аукцион будут выставлены 100% акций ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» и 74,62% акций ОАО «Росава». Также выставят на продажу 96,63% акций ОАО «Телевизионный завод «Славутич».

В сентябре выставят на аукцион 100% акций «Киевского мотоциклетного завода» и 100% акций завода «Маяк», 50% акций акционерной холдинговой компании «Укрнафтапродукт», 60,86% акций «Макеевского металлургического комбината».