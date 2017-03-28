Фонд госимущества подготовил новый закон о приватизации - хочет продавать малые объекты через Prozorro

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «ProZorro.Продажи», сообщил глава ФГИ Игорь Билоус на пресс-конференции.

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«Этим законопроектом мы вводим две группы активов. Это большие предприятия и малые. Большие будут продаваться исключительно с участием советников, а малые будут продаваться на электронной платформе», - сказал он.

Глава ФГИ сообщил, что в группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых больше 250 млн грн.

Билоус также отметил, что оценщиков в процессе приватизации больше не будет, а стоимость объектов будет определять рынок.

«Законопроект сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивает срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов отметил, что продажа малых активов через Фонд госимущества на данный момент забюрократизирована.

«Инвестору легче купить на рынке какую-то недвижимость, чем в Фонде госимущества. Поэтому процесс хочется упростить, и у нас есть уже механизм. Мы еще в ноябре начали с Фондом гарантирования вкладов физических лиц проект по продаже активов неплатежеспособных банков с помощью системы «ProZorro.Продажи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев сообщил, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Фондом государственного имущества планируют упростить порядок отчуждения госимущества для его дальнейшей реализации через систему «Prozorro.Продажи».

В феврале 2017 года в интервью УНИАН глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус сообщил, что согласно разрабатываемому законопроекту, ведомство намерено отказаться от услуг оценщиков для формирования стартовой цены при приватизации государственных активов.