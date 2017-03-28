Фонд госимущества подготовил новый закон о приватизации - хочет продавать малые объекты через Prozorro

19:58, 28 марта 2017
Фондовый рынок
334

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых больше 250 млн грн.

Фонд госимущества предлагает продавать объекты через Prozorro / hromadske-zp.tv

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «ProZorro.Продажи», сообщил глава ФГИ Игорь Билоус на пресс-конференции.

Читайте такжеФонд госимущества хочет выставить на приватизацию 5 госшахт до конца года

«Этим законопроектом мы вводим две группы активов. Это большие предприятия и малые. Большие будут продаваться исключительно с участием советников, а малые будут продаваться на электронной платформе», - сказал он.

Глава ФГИ сообщил, что в группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых больше 250 млн грн.

Билоус также отметил, что оценщиков в процессе приватизации больше не будет, а стоимость объектов будет определять рынок.

«Законопроект сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивает срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов отметил, что продажа малых активов через Фонд госимущества на данный момент забюрократизирована.

«Инвестору легче купить на рынке какую-то недвижимость, чем в Фонде госимущества. Поэтому процесс хочется упростить, и у нас есть уже механизм. Мы еще в ноябре начали с Фондом гарантирования вкладов физических лиц проект по продаже активов неплатежеспособных банков с помощью системы «ProZorro.Продажи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев сообщил, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Фондом государственного имущества планируют упростить порядок отчуждения госимущества для его дальнейшей реализации через систему «Prozorro.Продажи».

В феврале 2017 года в интервью УНИАН глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус сообщил, что согласно разрабатываемому законопроекту, ведомство намерено отказаться от услуг оценщиков для формирования стартовой цены при приватизации государственных активов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФГИУ#приватизация#Prozorro