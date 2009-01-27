Индекс ПФТС снизился на 0,12%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 27 января, снизился на 0,12% – до 278,41 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Общий объем торгов составил 37 млн. 519,7 тыс. грн.

Общая динамика рынка во вторник была отрицательной – индекс ПФТС потерял 0,12% своего значения. Украинский фондовый рынок готовится к закрытию месяца.

Так прокомментировал УНИАН результаты сегодняшних торгов на украинском фондовом рынке управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

"Объем технических сделок во вторник, по нашим оценкам, превысил 20 млн. грн. В систему также были заведены транзакции на суммы 1,7 и 1,65 млн. грн. по "Мотор-Сич" и "Западэнерго" соответственно", - сказал он.

Как сообщил эксперт, достаточно активно на рынке торговались акции Стахановского вагоностроительного завода – 16 транзакций на сумму 292 тыс. грн. Акции завода потеряли по итогам сессии 25% своей стоимости. Падение связано с утверждением дополнительной эмиссии, в которой большинство инвесторов не желают участвовать.

На фоне сообщения о продаже 5% акций иностранному инвестору росли акции Луцкого автомобилестроительного завода ("Богдан"). Капитализация предприятия увеличилась на 35,48%. По словам О. НЕПЛЯХА, на рынке имеется информация, что сумма сделки существенно выше котировок акций компании на ПФТС. Рыночная недооцененность завода дает основания для игры на повышение.