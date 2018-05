Государственную нефтяную компанию Саудовской Аравии оценили в $1 триллион

Рыночная стоимость государственной нефтяной компании Saudi Aramcо составит более $1 трлн, после того как 27 марта Саудовская Аравия снизила налоговую нагрузку для энергокомпании.

Такие подсчеты аналитического центра The Sanford C. Bernstein & Co приводит издание Bloomberg.

«Снижение налогов позволит увеличить чистую прибыль компании на 300%, что поставит ее в один ряд по доходности от продажи одного барреля нефти с такими международными компаниями, как ExxonMobil», — говорится в докладе. По мнению аналитиков, рыночная стоимость компании может достичь $1,5 трлн.

Налоги компании Saudi Aramcо были снижены с 85 до 50%. Как сообщал президент Saudi Aramco Амин Нассир, такой шаг был сделан перед IPO компании, которое может стать самым масштабным международным публичным размещением акций. Новая налоговая ставка действует с 1 января 2017 года, передает РБК.

Также, сокращение налогов «высвободит» миллиарды долларов наличности, которые Saudi Aramcо может перевести на выплату более высоких дивидендов, что в свою очередь привлечет инвесторов к IPO, увеличит капитализацию компании.

Как сообщала 22 марта газета Financial Times со ссылкой на свои источники, Saudi Aramcо планирует продать свой первый выпуск государственных облигаций на сумму около $2 млрд.