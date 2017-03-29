Еврокомиссия заблокировала слияние Лондонской биржи с немецкой Deutsche Boerse

Европейская комиссия (ЕК) заблокировала слияние Франкфуртской биржи (Deutsche Boerse) и Лондонской биржи London Stock Exchange Group (LSE) по антимонопольным соображениям, говорится в релизе ЕК.

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"В результате расследования комиссия пришла к выводу, что слияние приведет к созданию фактической монополии на рынке клиринга (финансовых - ред.) инструментов с фиксированным уровнем доходности", - говорится в сообщении, передает Прайм.

В марте 2016 года LSE и Deutsche Boerse договорились о слиянии и создании единой европейской глобальной инфраструктуры стоимостью около 30 миллиардов долларов. Компании прогнозировали ежегодный синергетический эффект от сделки в размере 450 миллионов евро. В августе более 75% акционеров Deutsche Boerse одобрили слияние. Финдиректор Deutsche Boerse Грегор Поттмейер тогда отметил, что компании приступят к получению разрешений регуляторов.

Группа Deutsche Boerse является одной из ведущих биржевых организаций в мире. С помощью торговой системы Xetra и Франкфуртской фондовой биржи она оперирует также самой большой фондовой площадкой в Германии. Deutsche Boerse является организатором торговли на крупнейшем рынке деривативов мира — платформе Eurex и предоставляет через компанию Clearstream весь спектр расчетных услуг.

London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана. Основана в 2007 году, штаб-квартира базируется в Лондоне. В 2016 году ее прибыль от продолжающихся операций выросла на 17%, до 1,657 миллиарда британских фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов).