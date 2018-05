Президент уволил члена Нацкомиссии по ценным бумагам Гордиенко

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 29 марта, подписал указ об увольнении Оляны Гордиенко по собственному желанию с должности члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, решение Гордиенко уйти из комиссии связано с переходом на должность директора департамента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Мне выпала уникальная профессиональная возможность поднять вопросы корпоративного управления на новый институциональный уровень и выступить посредником между донорами и правительством Украины в должности Associate Director, Governance in Economics, Policy and Governance department of European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)", - пояснила Гордиенко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что на новой должности в ЕБРР будет работать над улучшением инвестиционного климата, развитием института бизнес-омбудсмена, реформированием корпоративного управления и приватизации.

Как сообщал УНИАН, президент в сентябре 2016 года назначил новым членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) партнера киевского офиса международной юридической фирмы Baker & McKenzie Оляну Гордиенко.