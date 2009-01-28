Petrobras отменяет выпуск облигаций

Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA отменяет планы выпуска облигаций из-за того, что "стоимость заимствований на мировых кредитных рынках слишком высока". Об этом сообщил глава компании Жозе Сержиу Габриэлли, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Petrobras не нуждается сейчас в привлечении дополнительных средств после того, как добился финансирования объемом 17,5 млрд. долл. от бразильского Банка развития и других источников на 2009 г.

Бразильская компания собирается инвестировать порядка 175 млрд. долл. в следующие 5 лет на развитие крупнейшего нефтяного месторождения в Америке, которое позволит увеличить добычу Petrobras в 2 раза.

"Условия кредитования на вторичном рынке для нашей компании сейчас слишком жесткие. Нам не нужны новые средства. Мы можем ждать как угодно долго", - отметил Габриэлли.

Таким образом, глава нефтяного гиганта опроверг сообщения СМИ о том, что компания планирует выпустить облигаций на 1,5 млрд. долл. в I квартале текущего года.