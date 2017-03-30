Cenovus выкупает у ConocoPhillips нефтегазовые активы в Канаде

Энергетическая компания Cenovus Energy договорилась о выкупе 50% в совместном с американской ConocoPhillips предприятии по разработке нефтеносных песков в Канаде, а также ряд других активов на 17,7 миллиарда канадских долларов (13,2 миллиарда долларов), собщает Росбалт.

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Отмечается, что приобретаемые активы обеспечат в 2017 году добычу в объеме 298 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, однако добывать битумную канадскую нефть тяжело и крайне дорого. На фоне снижения мировых цен на нефть с середины 2014 года около 20 проектов в регионе было остановлено.

Cenovus покупает половину в СП FCCL Partnership, работающем в канадской провинции Альберта, а также большую часть активов Conoco в Альберта и Британской Колумбии. Компания заплатит 14,1 миллиона долларов в виде денежных средств, еще 208 миллионов долларов - своими акциями, а также запустит сделку о выкупленной эмиссии своих акций на 3 миллиарда долларов. Сделку планируется завершить во II квартале 2017 года.

В начале марте англо-голландская Royal Dutch Shell договорилась о продаже активов в районе нефтеносных песков Канады на 8,5 миллиарда долларов "дочке" крупнейшего независимого производителя нефти Канады, Canadian Natural Resources.