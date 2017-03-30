Минфин планирует одолжить валюту на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины во втором квартале 2017 года планирует провести 11 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а в мае намерено разместить валютные бумаги сроком обращения 3 года.

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Согласно графику, обнародованному на сайте министерства, аукционы планируется проводить традиционно по вторникам, в частности, 4, 11, 18, 25 апреля, 16, 25, 30 мая, 6, 13, 20 и 27 июня.

На каждом из аукционов Минфин планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 12 месяцев, 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года провел 12 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).