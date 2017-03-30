"ДТЭК Энерго" Ахметова договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

Компания «ДТЭК Энерго», обеспечивающая управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК, подписала с кредиторами соглашение о продлении срока погашения банковских долгов до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«ДТЭК Энерго» подписал соглашение о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое позволит компании выполнить обязательства по обслуживанию долга и продолжить развитие бизнеса… Подписание данного соглашения означает поддержку предложения «ДТЭК Энерго» по реструктуризации банковского долга», – говорится в сообщении.

По данным компании, соглашением о переносе срока погашения долга, вступившим в силу 29 марта 2017 года, предусмотрена унификация условий большинства ранее открытых кредитных линий с пролонгацией срока их погашения до 30 июня 2023 года.

Также отмечается, что погашение задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными фиксированными платежами в размере 60 млн долл. в 2017 году, 40 млн долл. – в 2018 году, по 80 млн долл. – в 2019-2022 годах, а оставшиеся обязательства и капитализированная часть купона (процента по кредиту) будут погашены в 2023 году.

«Процентная ставка по кредиту – плавающая с привязкой Libor/Euribor (средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам на Лондонской или европейских биржах – УНИАН) + 5% годовых», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

11 марта 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

8 апреля 2016 года ДТЭК заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны по еврооблигациям на сумму 910 млн долл. с погашением в 2018 году и предложил кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов.

В конец декабря прошлого года компания «ДТЭК Энерго» достигла соглашения с держателями еврооблигаций о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля до 31 декабря 2014 года.

В середине марта 2017 года «ДТЭК Энерго» потерял контроль над своими активами на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.