Суд вернул авиакомпанию "Днеправиа" в собственность государства - Генпрокуратура
Суд обязал ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" списать в пользу государства 94,5% акций.
Хозяйственный суд по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта постановил вернуть 94,5% акций авиакомпании "Днеправиа" в собственность государства.
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Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Сегодня решением Хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязана списать в пользу государства", - написал Луценко.
Справка УНИАН. «Днеправиа» - украинская авиакомпания, базирующаяся в Днепре. Создана в 1933 году. Обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные рейсы. Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец 2016 года 99,5% акций «Днеправиа» принадлежало украинской компании «Галтера».