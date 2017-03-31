Американский индекс NASDAQ достиг рекорда в 21-й раз с начала года

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеАмериканский промышленный индекс Dow Jones достиг рекорда 12 раз подряд

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,33% - до 20728,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5914,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 2368,06 пункта, сообщает Прайм.

Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста на 2%. Согласно первой и второй оценкам Минторга, рост ВВП США в отчетном квартале составил 1,9%.