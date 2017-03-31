В Минфине сообщили, когда Украина может вернуться на рынок еврооблигаций

Украина может вернуться на международный рынок заимствований в конце 2017 года. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в сети Facebook со ссылкой на заместителя главы министерства Юрия Буца.

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По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы вернуться на рынок еврооблигаций.

"Украинская экономика растет, а ее облигации превысили аналогичные котировки Египта, Пакистана и балканских стран. Очевидно, мы заинтересованы вернуться на рынок, но не любой ценой", - приводятся в сообщении слова Буца.

Также, по мнению замминистра, решение Высокого суда в Лондоне по так называемому российскому долгу на 3 миллиарда долларов не повлияет на программу сотрудничества Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Украина получила 1 миллиард долларов от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США.