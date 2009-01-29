Международные рейтинги не отражают устойчивость банков

Кредитные рейтинги по международной рейтинговой шкале не отражают устойчивость банков на внутреннем рынке. Об этом говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", обнародованном на сайте агентства.

«Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" призывает отечественных аналитиков более внимательно подходить к оценке ситуации в отечественной экономике, в том числе в банковском секторе. В первую очередь, речь идет о правильной интерпретации сообщений международных рейтинговых агентств об изменении кредитных рейтингов тех или иных финансовых организаций по международной рейтинговой шкале», - говорится в отчете.

В частности, отмечают аналитики, значительный резонанс вызвало сообщение агентства Fitch о понижении кредитных рейтингов "ВиЭйБи Банка", "Кредитпромбанка" и "Укргазбанка" до уровня ССС по международной шкале. «На основе этого отечественные аналитики сделали вывод о том, что эти банки находятся в преддефолтном состоянии. Действительно, с учетом общих страновых рисков Украины рейтинги данных банков находятся на одном из наиболее низких уровней, по сравнению с другими банками во всем мире», - говорится в отчете рейтингового агентства.

В то же время, как отмечают в «Кредит-Рейтинге», внутри страны надежность этих банков и их способность выполнять свои обязательства в национальной валюте оцениваются существенно выше. По национальной шкале того же рейтингового агентства Fitch на сегодня все эти банки имеют кредитный рейтинг ВВ(ukr).

«Хотя для украинских банков рейтинг уровня ВВ по национальной шкале является одним из наиболее низких, многие нефинансовые учреждения имеют и более низкие рейтинги (уровни CCC и CC)», - отмечают в рейтинговом агентстве. В целом среди 70 банков, рейтинги которых поддерживает агентство "Кредит-Рейтинг", преобладают банки с рейтингами инвестиционной категории (52 банка), т.е. доля банков с низкими рейтингами спекулятивной категории составляет 26%. В то же время в корпоративном секторе доля спекулятивных рейтингов превышает 65%, в частности: строительная отрасль 88%, машиностроение и металлообработка 44%, торговля 72%. «Это свидетельствует о том, что учреждения финансового сектора, несмотря на усиливающееся на них давление, пока остаются более устойчивыми к воздействию кризиса», - отмечают в «Кредит-Рейтинге». «Вместе с тем, большое количество негативных прогнозов по рейтингам банков отражает ожидания агентства "Кредит-Рейтинг" по дальнейшему ухудшению ситуации в банковском секторе вследствие снижения доверия населения, девальвации гривны на фоне необходимости погашения валютных кредитов, ухудшения кредитоспособности заемщиков и отсутствия эффективной регуляторной политики», - говорится в отчете рейтингового агентства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 26 января понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) четырех украинских банков: «Кредитпромбанка», «Укргазбанка» и «Всеукраинского Акционерного Банка» (VAB Банка) – с «B-» (B минус) до «CCC», и «Родовид Банка» – с «CCC» до «CC».