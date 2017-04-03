Команда Prozorro планирует в этом году продать имущество на 7 миллиардов

Команда Prozorro планирует расширить функции системы продажи имущества Prozorro.Продажи, построенной по принципу одноименной системы государственных закупок, и реализовать в текущем году активы на сумму 7 млрд грн.

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Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель проектного офиса ProZorro.Продажи Алексей Соболев.

Он отметил, что заработавшая в ноябре 2016 года система Prozorro.Продажи, в настоящее время используется для реализации имущества неплатежеспособных банков, однако, в планах команды Prozorro использовать данную систему для аренды государственного имущества, продажи объектов малой приватизации, списанного имущества и продажи непрофильных госактивов.

«Мы в этом году планируем заниматься продажей бывшего в употреблении имущества госпредприятий, непрофильными активами, продажей леса, организовывать аукционы по аренде госсобственности, будет также малая приватизация. Наш план на 7 млрд грн продать (имущества – УНИАН) в этом году», - сообщил Соболев.

По словам советника главы правления крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Андрея Хоменко, который присутствовал на брифинге, компания планирует в текущем году реализовать через эту систему материальных ценностей на сумму около 500 млн грн.

В то же время, по словам присутствующего на мероприятии главы государственной компании «Укрэнерго», оператора Объединенной энергосистемы страны, Всеволода Ковальчука, предприятие планирует в этом году выставить на продажу через данную систему списанное имущество приблизительно на 70 млн грн ожидаемой стоимости, в частности, металлолома и бывшего в употреблении электротехнического оборудования.

«Хочу отметить, что сейчас мы ожидаем принятия закона «О рынке электроэнергии», который исключит «Укрэнерго» из перечня предприятий, с имуществом которого нельзя вообще ничего делать и это откроет нам двери к реализации наших непрофильных активов… По нашим ожиданиям, уже со следующего года ежегодный объем реализации будет измеряться 150-200 млн грн», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков Prozorro.Продажи начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

В частности, по данным первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал с начала года через электронную систему Prozorro.Продажи имущество неплатежеспособных банков на общую сумму 400 млн грн.