Индекс ПФТС в феврале может вырасти на 2-5%

В случае управляемой социально-экономической обстановке в стране, относительной курсовой стабильности и отсутствии значительного негатива на международных биржах, в ПФТС в феврале (после 7% январского спада), сохраняются определенные шансы показать средний ценовой рост на уровне 3-8%, а индексу ПФТС вырасти за месяц на 2-5%. Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, украинский биржевой рынок практически весь январь продолжал падать в стоимости и в настоящее время находится на весьма низких ценовых позициях, что в большинстве случаев учитывает и текущую ситуацию в национальной экономике, а также в целом политические, валютные и страновые риски.

«Поэтому на изменение ценового тренда украинского биржевого рынка в феврале будут, прежде всего, влиять текущая ситуация в мировой экономике, торговая конъюнктура на международных биржах, а также активность и предпочтения местных игроков в покупках или продажах украинских голубых фишек», - отметил О.МОРКВА.

По его оценке, волатильность как мировых, так и украинского биржевого рынка весь февраль будет оставаться высокой, при этом реальные торги украинскими акциями на бирже скорей всего также как и в январе, будут проходить на незначительных оборотах (до 10 млн. грн. за торговую сессию).

Вместе с тем, по мнению О.МОРКВЫ, при значительном ухудшении макроэкономических показателей в Украине ценовая динамика на украинской бирже также примет нисходящий тренд, а падение фондового индикатора может составить в феврале еще до 10%.