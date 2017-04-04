МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце года

Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility.

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"Ожидается, что в 2017 году Украина сможет вновь получить доступ к международным рынкам капитала (пятилетние облигации с доходностью 9%) благодаря улучшенному профилю долга в результате долговой операции (что отражено в заметном сокращении суверенного риска до докризисного уровня) и при условии продолжения деэскалации конфликта на востоке", - говорится в документе

По прогнозам Фонда, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 миллиарда долларов на внешних рынках, а в 2021 году 3 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Украина получила 1 миллиард долларов от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США.