Украина обязалась приватизировать ОПЗ в первом полугодии 2017 года

Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

Об этом говорится в письме Международному валютному фонду о намерениях украинского руководства.

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Кроме того, правительство намерено инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго", и "Укрспирта" к концу сентября 2017 года, а также ряда облэнерго. В письме отмечается, что для приватизации "Укрспирта" необходимо утверждение законодательных изменений.

Кроме того, Украина обязалась до конца июня назначить набсоветы в 15 крупнейших госкомпаниях и провести их аудит по международным стандартам. При этом Украина намерена модифицировать законодательство о процедурах банкротства и до конца августа окончательно определиться со списком стратегических предприятий, которые останутся в госсобственности, и списком предприятий, которые будут приватизированы.

Также Украина изучает варианты создания единой холдинговой компании, которая будет управлять стратегическими коммерческими госпредприятиями.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

В целом в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий.