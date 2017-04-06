Котировки на Токийской бирже резко упали после ракетного пуска КНДР

09:29, 06 апреля 2017
Фондовый рынок
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Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в начале торгов упал на 200 пунктов.

Иллюстрация REUTERS

Котировки на Токийской бирже упали на 200 пунктов - это максимальная величина с начала этого года, сообщило агентство Киодо в четверг, передает Прайм.

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Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в начале торгов упал на 200 пунктов до уровня около 18600, что ниже минимума, зафиксированного 18 января - 18650 пунктов.

Это связывают со снижением котировок на бирже в США, а также общим дестабилизирующим фактором ситуации в регионе, которым стал ракетный пуск КНДР, произведенный в среду.

Одним из факторов падения котировок стал и относительно высокий курс иены на уровне 110 иен за доллар, что негативно сказывается на привлекательности японских компаний экспортеров для инвесторов.

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Теги: #Токийская биржа#котировки