Европейские фондовые рынки снизились в начале торгов

Торги на европейских рынках акций открылись в понедельник снижением в связи с опасениями инвесторов относительно корпоративных прибылей, лидерами снижения стали акции банков и энергетических компаний. Как сообщает Рейтер, к 10.30 пан-европейский индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских акций снизился на 1,94% до 781,29 пункта.

Акции банков оказали самое значительное влияние на снижение индекса. HSBC, BNP Paribas, Banco Santander и UBS упали на 2,4-7,5%.

Снизились и акции энергетических компаний в связи с падением цен на американскую легкую нефть на 1,6%.

Бумаги BP, Royal Dutch Shell и Total снизились на 1,2-1,7%.

Однако, акции Rio Tinto выросли на 5,6% после того, как два информированных источника сообщили о том, что китайская государственная компания Chinalco ведет переговоры с Китайским банком развития об обеспечении финансирования потенциальной сделки с гигантом добывающей отрасли.

Европейский индекс FTSE 100 снизился на 1,2%, немецкий индекс DAX снизился на 1,4%, а французский индекс CAC 40 снизился на 2%.