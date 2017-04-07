15 миллиардов на дороги: Данилюк хочет запустить реструктуризацию облигаций госзайма через 2 недели

Репрофайлинг (реструктуризация с продлением срока обращения) облигаций государственного займа для выделения дополнительных 15 млрд грн на дорожную инфраструктуру страны, в дополнение к 15 млрд грн, предусмотренным на эти цели в госбюджете может быть запущен через 2 недели.

Читайте такжеМинфин планирует одолжить валюту на внутреннем рынке

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Правительство согласовало условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы находятся в Нацбанке и их анализирует внешний аудит Нацбанка. Я думаю, что это должно быть завершено на протяжении одной-двух недель и после этого мы сможем начать эту транзакцию», - сказал Данилюк.

Присутствовавший в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что репрофайлинг должен быть проведен до конца года.

«Я обратился с письмом к Нацбанку по поводу начала репрофайлига. Сейчас вопрос за Нацбанком, и нам необходимо найти механизмы реализации этого задания вместе. Они (Нацбанк – УНИАН) уже отстают в графике, но мы будем настаивать на том, чтобы добиться этого решения в этом году. Хотя мы понимаем, что Нацбанк – это независимый регулятор», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.