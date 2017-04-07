Moody’s и Fitch повысили рейтинги "Метинвеста" после завершения реструктуризации долгов

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch Ratings повысили кредитные рейтинги международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест» до уровней «Caa2» (прогноз «стабильный») и «B» (прогноз «стабильный») соответственно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, рейтинги были повышены после успешного завершения реструктуризации задолженности группы в марте 2017 года.

«Агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг группы до уровня «Caa2» (прогноз «стабильный») с уровня «Caa3». Рейтинг «Метинвеста» ограничен страновым потолком Украины для задолженностей в иностранной валюте, находящимся на уровне «Caa2», - сказано в сообщении.

Согласно матрице металлургической отрасли, опубликованной Moody’s в заключении о кредитоспособности от 24 марта 2017 года и основанной на прогнозе Moody’s на 12-18 месяцев, по состоянию на март 2017 года рейтинг «Метинвеста», если бы он не был ограничен страновым потолком, находился бы на уровне «Ba1», что на семь уровней выше присвоенного сейчас рейтинга.

Сообщается, что, согласно пресс-релизу, опубликованному 6 апреля 2017 года, агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «Метинвеста» до уровня «B» (прогноз «стабильный») с уровня «RD», что на один уровень выше странового потолка Украины, находящегося на уровне «B-». Рейтинг первоочередных обеспеченных облигаций также повышен до уровня «B».

Комментируя это событие, генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что после недавно завершившейся реструктуризации долговых обязательств такая независимая оценка международных рейтинговых агентств подтверждает, что ликвидность группы улучшается.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2017 года группа «Метинвест» объявила о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму 2,3 млрд долл.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).