Глава Фонда госимущества Билоус подает в отставку – СМИ
По словам источников, возможно это произойдет в ближайшие дни или в этом месяце.
Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели.
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Об этом «Экономической правде» сообщил источник в Администрации президента.
Информацию также подтвердил источник в Фонде.
"Он уже давно этого хотел, но сейчас это уже точно. Возможно это произойдет в ближайшие дни или в этом месяце", - заявил один из источников.
Билоус бывший инвестиционный банкир, работавший в инвестиционной компании SARSCapital, инвестиционном банке UBS, а также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренесанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.
После Революции Достоинства Билоус был назначен главой Государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года 24 февраля 2015 года.
С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.
Напомним, Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряд крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась.