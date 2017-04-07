В Фонде госимущества заявили, что "ничего не знают об отставке Билоуса"

Фонд государственного имущества не владеет информацией об отставке главы ведомства Игоря Билоуса. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы ФГИУ Нина Яворская, комментируя информацию, которая появилась в пятницу, 7 апреля, в некоторых СМИ.

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«Мы ничего не знаем об отставке Билоуса. Мы увидели информацию в прессе (об отставке Игоря Билоуса – УНИАН) и передаем ее руководству», - сказала она.

На вопрос, что говорит руководство, Яворская ответила: «Ничего».

Согласно Конституции Украины, глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2015 года Верховная Рада приняла постановление о назначении Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины (№2882).

Согласно информации из открытых источников, Билоус - инвестиционный банкир, до марта 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу. Был назначен на эту должность в марте 2014 года, однако через год ушел в отставку в результате инициированного лично премьер-министром Украины расследования деятельности руководства службы. Результаты расследования показали неэффективность работы ГФС в борьбе с теневым бизнесом и налоговыми ямами.