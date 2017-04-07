Moody's понизило рейтинг валютной задолженности "ПриватБанка"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг приоритетной необеспеченной задолженности в иностранной валюте национализированного «ПриватБанка» до «Ca» с «C».

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Как отмечается на сайте агентства, снижение рейтинга отражает ожидания, что держатели еврооблигаций банка понесут значительные убытки после передачи этих бумаг в залог и конвертации в акции финуреждения в ходе рекапитализации банка.

Также сообщается, что впоследствии Moody's планирует отозвать рейтинг этого долга.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

После решения о национализации «ПриватБанк» заменил обязательства по облигациям трех серий на 595 млн долл. перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии.