Цена ошибки - 45 миллиардов долларов США

2 января на ММВБ два участника заключили 16 сделок РЕПО с акциями Газпрома на 1,62 триллиона рублей (45 млрд. долл.) сообщает k2kapital со ссылкой на "Ведомости", ссылаясь на сообщение Биржи.

Участников сделок ММВБ не называет. От контрагентов биржа получила информацию о ошибке в веденном количестве бумаг. Биржа ведет проверку фактов, связанных с данной сделкой.

Обычный объем РЕПО с акциями «Газпрома» порядка 10-12 млрд.рублей (в настоящее время), поэтому объем в 1,62 триллиона рублей сразу же бросился в глаза и контролерам Биржи и участникам рынка. Хотя ошибки трейдеров случались и раньше, но эта сделка станет рекордом за всю историю биржевой торговли не только в России, но и в мире. Участники могут претендовать на запись в "Книгу рекордов Гиннесса".