Отчуждение госимущества приобрело невиданные масштабы

Отчуждение государственного имущества приобрело сегодня невиданные масштабы. Об этом Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня на совещании, посвященном совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня отчуждение государственного имущества происходит при прямом участии государственных учреждений.

Среди предприятий, над которыми сегодня нависла угроза отчуждения государственного имущества, В.Ющенко назвал, в частности, предприятия, которые находятся в управлении Министерства промышленной политики, в частности “Турбоатом”.

“Шайка работает, начиная с правительства, начиная с Министерства промполитики, где осуществляются управление предприятиями”, - отметил В.Ющенко.

Президент Украины также обратил внимание исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины на необходимость противодействия отчуждению госимущества, разработки прозрачных правил приватизации госпредприятий.

“Вы молодой человек, я не хочу чтобы вы сидели в тюрьме, все должно проходить по процедуре, никакой политики”, - отметил В.Ющенко.

Он также отметил необходимость детальной подготовки предприятий к приватизации и не исключил, что такая подготовка может занять 1-2 года. По словам Президента, только после выведения предприятия на удовлетворительный финансово-экономический уровень можно планировать его приватизацию.