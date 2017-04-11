Гройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Ему не удалось реализовать себя на этой должности"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает решение главы Фонда государственного имущества Игоря Билоуса подать в отставку.

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Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

«Я приветствую его решение. Я думаю, что его решение - это оценка его работы. Возможно, не все от него зависело, но, по моему мнению, ему нужно было быть более настойчивым и четким. К сожалению, я считаю, что ему не удалось реализовать себя на этой должности», - сказал Гройсман.

По словам премьера, руководство Фонда госимущества так и не справилось с задачей проведения масштабной приватизации в стране и его отставка является последовательным решением.

Как сообщал УНИАН, глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус 10 апреля сообщил о решении уйти с занимаемой должности.

Согласно Конституции Украины, главу Фонда госимущества назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада.

Верховная Рада приняла постановление о назначении Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины 18 мая 2015 года.