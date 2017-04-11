ДТЭК Ахметова оценил свои потери в Крыму в $500 миллионов – инициировал спор с Россией

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Крымэнерго», входящая в состав крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, инициировала инвестиционный спор с Россией из-за потери активов компании в Крыму и готова подать иск в международный арбитраж, если этот спор не будет разрешен в ходе переговоров. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Читайте такжеКиевский суд арестовал имущество ДТЭК Ахметова на территории "ЛДНР"

«С момента незаконного захвата «ДТЭК Крымэнерго» мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией», - заявил исполняющий обязанности гендиректора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Также отмечается, что в случае, если спор не будет разрешен путем переговоров, «ДТЭК Крымэнерго» намерена передать его на рассмотрение в международный арбитраж.

Согласно сообщению, компания оценивает сумму убытков в 500 млн долл.

«Для защиты своих интересов ПАО «ДТЭК Крымэнерго» привлекло международную юридическую компанию Covington and Burling LLP», - добавили в компании.

Читайте также"ДТЭК Энерго" Ахметова договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду временно оккупированных территорий Донбасса, на которых расположены добывающие и энергопоставляющие активы ДТЭК.

14 марта президент Петр Порошенко заявил о том, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

15 марта ДТЭК заявил о потере контроля над угольными шахтами и энергоснабжающими компаниями в зоне АТО. После этого компания также сообщила о своих намерениях бороться в юридической плоскости за активы на временно оккупированных территориях.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик. При этом предприятия «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» остались на временно оккупированной территории Донбасса.

Также компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.