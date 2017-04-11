Повторная приватизация ОПЗ может состоятся до конца года – Билоус

Повторная приватизация крупного химического предприятия – Одесского припортового завода (ОПЗ) может состоятся до конца текущего года. Об этом на брифинге сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус, который 10 апреля принял решение уйти в отставку.

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"Я могу анонсировать, что мы запустили заново процесс приватизации ОПЗ. Думаю, что во второй половине или под конец года может состояться продажа", – сказал Билоус.

По его словам, вопрос продажи госпредприятия актуализировался после улучшения рыночной конъюнктуры.

"Продажа связана с конъюнктурой мирового химического рынка, то есть аммиака и карбамида. Сейчас мы наблюдаем небольшое оживление этого рынка, а с точки зрения стратегии оживление будет происходит и дальше, вплоть до 2022 года. Поэтому продажу необходимо провести в этот промежуток времени", – сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В июле 2016 года Кабмин уже предпринимал попытку продать 99,6% акций предприятия, однако конкурс был сорван. Повторная приватизация актива должна была состояться 14 декабря. Однако 7 декабря стало известно, что инвесторы отказались от участия в конкурсе.

Согласно письму украинского руководства Международному валютному фонду, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.