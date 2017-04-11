Украина за 10 лет потеряла на госпредприятиях 82 миллиарда - Гройсман

Потери Украины на госпредприятиях из-за неэффективного управления и коррупции за последние 10 лет составили 82 миллиарда гривень. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте такжеБилоус рассказал, что тормозит приватизацию в Украине

"За 10 лет это утраченная возможность. Мы получили серьезные потери, в том числе Украина потеряла 82 миллиарда гривень, только убытков", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что на сегодняшний день в Украине 3,5 тысячи госпредприятий, из которых 49% не работают.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие Верховной Радой пакета законов, необходимых для старта приватизации, до конца текущей парламентской сессии, которая продлится до середины июля.

В текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.