Билоус: Давления уйти с поста не было, это мое личное решение

Окончательного решения по кандидатуре на должность главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на данный момент нет.

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Об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус, который 10 апреля принял решение уйти в отставку.

«Я знаю, что идут консультации относительно нескольких кандидатов. Кто-то отказывается, кто-то думает, но какого-то окончательного кандидата нету», – сказал Билоус.

По его словам, новый глава Фонда госимущества должен иметь профессиональный уровень для работы с инвесторами.

"Я буду рад, если кандидат будет из Фонда госимущества, который будет разбираться в этих процессах. Недостаточно найти просто известного человека, а нужно иметь профессиональные умения. Ведь работа заключается в общении с инвесторами, а это требует некоторого профессионального уровня», - сказал Билоус.

В то же время, он отметил, что решение уйти в отставку - его личный выбор.

«Давления уйти с поста не было. Меня переубеждали работать дальше, но это мое личное решение», - сказал глава фонда.

Он отметил, что после ухода собирается вернуться в инвестиционный бизнес.

«Я вижу себя в дальнейшем не в государственной структуре. Я не собираюсь идти в политику, а вижу себя в бизнес-среде, где я вырос и достиг некоторого успеха. Ведь я вижу, что экономика Украины начинает расти», - подчеркнул Билоус.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2015 года Верховная Рада приняла постановление о назначении Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины.

10 апреля этого года Билоус принял решение уйти с занимаемой должности.

Согласно Конституции Украины, главу Фонда госимущества назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада.

По информации из открытых источников, Билоус - инвестиционный банкир, до марта 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу. Был назначен на эту должность в марте 2014 года, однако через год ушел в отставку в результате инициированного лично занимающим на тот момент пост премьер-министра Украины Арсением Яценюком расследования деятельности руководства службы. Результаты расследования показали неэффективность работы ГФС в борьбе с теневым бизнесом и налоговыми ямами.