Билоус: Давления уйти с поста не было, это мое личное решение
По его словам, окончательного решения по кандидатуре на должность главы Фонда госимущества нет.
Окончательного решения по кандидатуре на должность главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на данный момент нет.
Читайте такжеГройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Ему не удалось реализовать себя на этой должности"
Об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус, который 10 апреля принял решение уйти в отставку.
«Я знаю, что идут консультации относительно нескольких кандидатов. Кто-то отказывается, кто-то думает, но какого-то окончательного кандидата нету», – сказал Билоус.
По его словам, новый глава Фонда госимущества должен иметь профессиональный уровень для работы с инвесторами.
"Я буду рад, если кандидат будет из Фонда госимущества, который будет разбираться в этих процессах. Недостаточно найти просто известного человека, а нужно иметь профессиональные умения. Ведь работа заключается в общении с инвесторами, а это требует некоторого профессионального уровня», - сказал Билоус.
В то же время, он отметил, что решение уйти в отставку - его личный выбор.
«Давления уйти с поста не было. Меня переубеждали работать дальше, но это мое личное решение», - сказал глава фонда.
Он отметил, что после ухода собирается вернуться в инвестиционный бизнес.
«Я вижу себя в дальнейшем не в государственной структуре. Я не собираюсь идти в политику, а вижу себя в бизнес-среде, где я вырос и достиг некоторого успеха. Ведь я вижу, что экономика Украины начинает расти», - подчеркнул Билоус.
Как сообщал УНИАН, 18 мая 2015 года Верховная Рада приняла постановление о назначении Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины.
10 апреля этого года Билоус принял решение уйти с занимаемой должности.
Согласно Конституции Украины, главу Фонда госимущества назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада.
По информации из открытых источников, Билоус - инвестиционный банкир, до марта 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу. Был назначен на эту должность в марте 2014 года, однако через год ушел в отставку в результате инициированного лично занимающим на тот момент пост премьер-министра Украины Арсением Яценюком расследования деятельности руководства службы. Результаты расследования показали неэффективность работы ГФС в борьбе с теневым бизнесом и налоговыми ямами.