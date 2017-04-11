Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 21 миллион гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,778 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,85% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 11 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 694,893 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 381,089 млрд грн, или 55% их общего объема.