Fitch подтвердило рейтинг США на максимальном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг США в иностранной и местное валюте на максимальном уровне «AAA». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

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Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг США на уровне ''AAA'' подкрепляется впечатляющей финансовой гибкостью государства как эмитента одной из ведущих резервных валют… а также как одного из самых ликвидных рынков капитала в мире», — говорится в сообщении.

В то же время Fitch отмечает слабые позиции США с точки зрения уровня долговой нагрузки. По оценкам агентства, в 2016 году показатель составил 101% ВВП, в ближайшие 10 лет, по прогнозам, долг США увеличится на 12 п. п. и составит 113% ВВП.

Fitch ожидает, что ФРС США продолжит повышать базовую процентную ставку. Так, в 2017 году эксперты прогнозируют еще два повышения ставки на 25 б.п., в 2018 году - четыре повышения ставки ФРС США, подчеркивают в агентстве.