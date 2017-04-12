Председатель Фонда госимущества Киевской области и его заместитель задержаны на взятке

Во вторник, 11 апреля, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками ГУБКОП СБ Украины разоблачили во взяточничестве руководителя регионального отделения Фонда государственного имущества по Киевской области и его заместителя.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что служащие требовали и получили от частного предпринимателя 32 тысячи гривень неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением ФГИ Украины по уплате по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности.

При получении неправомерной выгоды злоумышленники задержаны. Им предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.