ПФТС не реагирует на краткосрочные тенденции
13:00, 04 февраля 2009Фондовый рынок
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Аналитики Astrum
ПФТС не реагирует на краткосрочные тенденции. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.
По его словам, "украинские инвесторы в последнее время реагируют исключительно на долгосрочные тенденции на мировом рынке".
На протяжении всего января мировой рынок демонстрировал негативную динамику, и однодневный отскок на европейских площадках не является достаточным основанием для перемены курса на ПФТС.
"Мы не исключаем, что рынок прекратит падение в среду, в случае если американские фондовые индексы закроются в плюсовой зоне", - добавил эксперт.
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