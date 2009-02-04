ПФТС не реагирует на краткосрочные тенденции. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, "украинские инвесторы в последнее время реагируют исключительно на долгосрочные тенденции на мировом рынке".

На протяжении всего января мировой рынок демонстрировал негативную динамику, и однодневный отскок на европейских площадках не является достаточным основанием для перемены курса на ПФТС.

"Мы не исключаем, что рынок прекратит падение в среду, в случае если американские фондовые индексы закроются в плюсовой зоне", - добавил эксперт.