Рада уволила Билоуса с поста главы Фонда госимущества

Верховная Рада уволила Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины. За соответствующее постановление №6354 проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Председатель парламентского Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук призвал депутатов уволить Билоуса.

«Игорь Билоус написал заявление по собственному желанию, и комитет рекомендует поддержать постановление», - сказал он.

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В то же время Рада не стала назначать нового главу Фонда.

Как сообщал УНИАН, Билоус был назначен председателем Фонда государственного имущества Украины 18 мая 2015 года. 10 апреля он написал на своей странице в Facebook о том, что принял решение уйти с занимаемой должности.

Билоус с марта 2014 года до марта 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу, ушел в отставку в результате расследования деятельности руководства службы, инициированного тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком. Результаты расследования показали неэффективность работы ГФС в борьбе с теневым бизнесом и «налоговыми ямами».

Согласно Конституции Украины, главу Фонда госимущества назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада.