Нацкомиссия зарегистрировала выпуск акций "Укрпочты" на более чем 6,5 миллиарда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций публичного акционерного общества «Укрпочта» на более чем 6,5 млрд грн, сообщается на странице НКЦБФР в Facebook.

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Согласно сообщению, соответствующее решение члены регулятора приняли во время очередного заседания 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет пенсии.