Уставный капитал "Нафтогаза" увеличен почти на 30 миллиардов - Нацкомиссия по ценным бумагам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала отчет о результатах частного размещения акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», согласно которому уставный капитал компании был увеличен на 29,7 млрд грн, сообщается на странице НКЦБФР в Facebook.

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Согласно сообщению, сейчас размер уставного капитала «Нафтогаза» составляет 190,15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» в 2016 году получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.