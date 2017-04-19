В Фонде госимущества назначили временного руководителя

Фонд госимущества назначил исполняющем обязанности главы ведомства Дмитрия Парфененко, сообщается на сайте ФГИУ.

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«Дмитрий Парфененко является первым заместителем главы Фонда, и обязанности руководителя будет выполнять до назначения Главы ФГИУ в установленном законодательством порядке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада уволила Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Билоус был назначен председателем Фонда государственного имущества Украины 18 мая 2015 года. 10 апреля он написал на своей странице в Facebook о том, что принял решение уйти с занимаемой должности.