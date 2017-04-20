Кабмин хочет до 16 мая внести в Раду законопроекты по приватизации

Кабинет министров Украины планирует до окончания шестой сессии Верховной Рады VIII созыва (16 мая) внести в парламент пакет законопроектов по приватизации, принятие которых позволит эффективно продать государственные активы. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"Мне нужен пакет правильных решений. Мы готовим сейчас с командой Минэкономразвития, командой секретариата Кабинета министров, Офисом реформ премьер-министра законодательство, которое позволит нам продавать объекты (государственной собственности - УНИАН) по системе Prozorro. Мы будем в пакете необходимых реформ вносить в том числе и изменения в закон о приватизации. Я бы хотел до конца (шестой сессии Верховной Рады VIII созыва - УНИАН) внести в парламент, и даже чтобы мы смогли что-то и проголосовать", - сказал он.

По словам премьера, в случае принятия Радой пакета законопроектов 2017 год будет прорывным в контексте приватизации.

"За последние десятилетия неэффективные государственные предприятия нанесли стране 82 миллиарда гривень убытков. Это катастрофа. Их надо просто конкурентно продать. Необходима открытая продажа неэффективно используемых государством предприятий, но стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности. Сотнями можно управлять, тысячами - нереально", - подчеркнул глава правительства.

При этом Гройсман поддержал привлечение иностранных советников по приватизации для максимизации прибыли государства от реализации госактивов.

"Зачем нужна эта продажа? Это новые инвестиции в экономику, это новые рабочие места, это конкурентный украинский продукт. Это то, что мне нужно. Это экономический рост. Это полная модернизация страны, это обновление страны, это капитальный ремонт страны, это пенсии украинским пенсионерам и зарплаты украинских граждан", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень не подал заявку ни один инвестор. В 2017 году объем средств от приватизации также должен составить не менее 17 миллиардов гривень.

Согласно письму Международному валютному фонду о намерениях украинского руководства, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство намерено инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" к концу сентября 2017 года, а также ряда облэнерго. В письме отмечается, что для приватизации "Укрспирта" необходимо утверждение законодательных изменений.