Украина намерена привлечь $1 миллиард на внешнем рынке осенью – министр финансов

Украина возобновит деятельность на рынке международных облигаций и получит 1 млрд долл. этой осенью после запуска земельной и пенсионной реформ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на интервью министра финансов Украины Александра Данилюка The Wall Street Journal в ходе визита в США.

Как отмечается в сообщении, министр положительно оценил экономические перспективы Украины.

«Впервые после российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Украина достигла финансовой стабильности и начался экономический рост, который за год достигнет 2,2%», - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, согласно обновленному Меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 млрд долл. на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит 3 млрд долл.

Последний раз Украина получила на внешнем рынке 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США. в сентябре 2016 года.