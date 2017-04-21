Украина намерена привлечь $1 миллиард на внешнем рынке осенью – министр финансов
По словам Данилюка, Украина выпустит облигации после запуска земельной и пенсионной реформ.
Украина возобновит деятельность на рынке международных облигаций и получит 1 млрд долл. этой осенью после запуска земельной и пенсионной реформ.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на интервью министра финансов Украины Александра Данилюка The Wall Street Journal в ходе визита в США.
Как отмечается в сообщении, министр положительно оценил экономические перспективы Украины.
«Впервые после российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Украина достигла финансовой стабильности и начался экономический рост, который за год достигнет 2,2%», - отметил Данилюк.
Как сообщал УНИАН, согласно обновленному Меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 9%.
По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 млрд долл. на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит 3 млрд долл.
Последний раз Украина получила на внешнем рынке 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США. в сентябре 2016 года.