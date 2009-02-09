Российские индексы растут на открытии

Российские фондовые индексы начали торги понедельника вблизи уровней закрытия пятницы, свидетельствуют данные бирж. Индекс ММВБ вырос на открытии на 0,14% - до 657,02 пункта. Индекс РТС начал торги на уровне закрытия пятницы - на отметке 520,91 пункта. По итогам десяти минут торгов российский фондовый рынок демонстрирует рост индексов. Индекс РТС на 10.40 мск укрепился на 1,72% - до отметки 529,89 пункта. Индекс ММВБ к этому времени вырос на 0,63%, до 660,24 пункта. Такая динамика российского рынка акций наблюдается в разрез с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали снижение рынка в понедельник после роста в пятницу.