"Тедис Украина", которую связывают с российскими бизнесменами, назвала своих собственников

Конечными бенефициарами оптового дистрибьютора сигарет «Тедис Украина» (прежнее название «Мегаполис»), которого связывают с российскими бизнесменами, являются украинский бизнесмен Борис Кауфман и два гражданина Великобритании – Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц.

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Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Конечными контролирующими бенефициарами ООО «ТЕДИС УКРАИНА» являются физические лица: Борис Кауфман с опосредованной долей 47,22%..., Ричард Даксбери с опосредованной долей 23,51%... и Ричард Дориан Фенхальц с опосредованной долей 23,51%», - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на Единый государственный реестр добавила, что также в структуру собственности компании «Тедис Украина» входят миноритарные акционеры, доля которых суммарно составляет 5,57%, но не раскрыла их имен.

Согласно данным Госреестра, в списке основателей украинского «Мегаполиса» числятся шесть компаний, зарегистрированных на Кипре.

Как сообщал УНИАН, 31 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компания «Тедис Украина» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, финансировании террористов и незаконном выводе 2,5 млрд грн в РФ. Кроме того, согласно информации правоохранителей, с 2012 года по сегодняшний день одним из владельцев этой компании является гражданин РФ Кесаев, который контролирует завод им. В. Дегтярева, обеспечивающий российскую армию техникой и оружием.

В связи с этими подозрениями 31 марта правоохранители начали расследование, в рамках которого проводилось более 100 обысков в офисах компании по всей Украине.

Еще в начале 2016 года активисты заблокировали работу "Тедиса" в шести городах, ссылаясь на связь собственников компании с российским ФСБ и министерством обороны РФ и вынуждая компанию уйти с украинского рынка. В компании такие действия назвали рейдерским захватом, но так и не ответили, в чьих интересах проводилась акция. Позднее в компании сообщили, что одним из ее совладельцев является украинский бизнесмен Борис Кауфман, но имена других конечных бенефициаров не раскрывали.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в октябре 2015 года начал расследование дела о нарушении компанией «Тедис Украина» конкурентного законодательства, и только в конце декабря 2016 года наложил на нее штраф в размере 431,2 млн грн. По мнению генпрокурора Луценко, АМКУ способствует монопольному положению компании «Тедис».

Справка УНИАН. Компания «Мегаполис-Украина» была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Материнской компанией стала «Подилля-Тютюн», которая была куплена первой. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине. Российская «Мегаполис» принадлежит бизнесмену Игорю Кесаеву.