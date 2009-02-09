Фондовые торги в Японии 9 февраля завершились снижением индекса Nikkei, сообщает РБК.

Снижение котировок наблюдалось у компаний финансового сектора. Поводом для пессимизма инвесторов стало намерение крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura привлечь 3,3 млрд. долл. путем выпуска обыкновенных акций с целью пополнения капитальной базы, которая значительно пострадала из-за приобретения компанией активов американского обанкротившегося банка Lehman Brothers. На этом фоне котировки Nomura рухнули на 14,3% - до самого низкого уровня за последние 34 года. В минусе завершились торги и для других финансовых компаний, включая один из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui Financial Group, акции которого подешевели на 3,7%, а также Mizuho Financial, котировки которого снизились на 3,1%.

Повышение курса иены по отношению к доллару негативно сказалось на стоимости ценных бумаг компаний-экспортеров. Так, на 0,7% подешевели акции производителя электроники Panasonic, а котировки Sony понизились на 1,9%.

В то же время более удачно завершилась торговая сессия для производителя автомобилей Toyota Motor. Аналитики Credit Suisse повысили рекомендации по ценным бумагам компании с "ниже рынка" до "нейтральные", что привело к повышению котировок автопроизводителя на 3,2%.

По итогам торгов 9 февраля 2009 г. индекс Nikkei снизился на 107,59 пункта (-1,3%) - до 7969,03 пункта. Курс доллара по отношению к японской иене, по сравнению с предыдущим торговым днем, снизился на 0,67 иены и составил 91,16 иена/долл.