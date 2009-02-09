Российский фондовый рынок сегодня растет
13:45, 09 февраля 2009Фондовый рынок
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Подъем значительный
На российском фондовом рынке значительный рост: индекс РТС, по состоянию на 13:51 мск, вырос на 7% – до 557,35 пунктов, сообщает сайт российской биржи.
Индекс ММВБ вырос на 4,46% – до 685,34 пунктов.
Аналитики объясняют сегодняшний рост оптимизмом инвесторов в связи с ожидающимся принятием Президентом США Барака ОБАМЫ плана помощи американской экономике.
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