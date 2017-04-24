Фондовые индексы Европы растут на фоне победы Макрона в первом туре выборов во Франции

Торги на основных рынках акций стран Европы начались существенным ростом индексов на фоне победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции.

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Французский индекс CAC 40 увеличился на 3,76% и достиг 5 249,23 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 1,84% и составил 7 245,41 пункта. Германский DAX вырос на 2,28% — до 12 323 пункта.

Финансовые аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост индекса CAC 40 на 2% в начале торгов.

После подсчета всех бюллетеней, Макрон получил 23,75% голосов, а Марин Ле Пен – 21,53%, сообщило МВД Франции.

«Этот результат был воспринят как наиболее благоприятный для рынка из всех возможных, и новые опросы общественного мнения указывают на легкую победу Макрона во втором туре, который пройдет 7 мая», — пишет Reuters.