Fitch понизило суверенный рейтинг Италии

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах до "BBB" с "BBB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

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В то же время агентство понизило рейтинг странового потолка Италии до "AA" с "AA+". Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "F2".

Агентство отмечает, что слабый экономический рост Италии, неспособность страны понизить уровень долга государственного сектора сделали страну более подверженной к потенциальным неблагоприятным событиям. "Этот тренд усугубляется увеличением политического риска и сохраняющейся слабостью в банковском секторе", - отмечает агентство.

Отношение госдолга к ВВП по итогам 2016 года достигло 132,6%, что на 11,2% от ВВП больше плана страны. Fitch прогнозирует, что общий долг достигнет пика в 132,7% от ВВП в 2017 году, и лишь потом начнет постепенно снижаться до 129,3% от ВВП в 2020 году.

Агентство также считает, что в 2017 году ВВП вырастет на 0,9%, как и в прошлом году, а в 2018 году - на 1%. Ожидается, что рост потребительских расходов снизится с 1,3% в 2016 году до 0,9% в 2017-2018 годах.