Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 71 миллион гривень

20:23, 25 апреля 2017
Фондовый рынок
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Все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,49% годовых.

Иллюстрация REUTERS

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 71,285 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,49% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 25 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 689,223 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 377,915 млрд грн, или 55% их общего объема.

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Теги: #Минфин#ОВГЗ