Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 71 миллион гривень
20:23, 25 апреля 2017Фондовый рынок
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Все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,49% годовых.
Иллюстрация REUTERS
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 71,285 млн грн.
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Как сообщается на сайте министерства, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,49% годовых.
Справка УНИАН. По состоянию на 25 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 689,223 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 377,915 млрд грн, или 55% их общего объема.
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